«Я просто счастлив». Табило — о победе на турнире ATP-250 в Чэнду
Чилийский теннисист Алехандро Табило прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В финале он обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.
Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
«Я просто должен был оставаться на высоте морально и физически. Был так счастлив, когда отыграл два матчбола. Команда тоже приложила невероятные усилия. Это были долгие две недели, и я просто счастлив», — приводит слова Табило пресс-служба ATP.
Благодаря победе на турнире Табило поднялся на 72-ю строчку мирового рейтинга. Музетти потерпел поражение в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд.
