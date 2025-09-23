«Я просто счастлив». Табило — о победе на турнире ATP-250 в Чэнду

Чилийский теннисист Алехандро Табило прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В финале он обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в пользу Табило. Матч продлился 2 часа 37 минут.

«Я просто должен был оставаться на высоте морально и физически. Был так счастлив, когда отыграл два матчбола. Команда тоже приложила невероятные усилия. Это были долгие две недели, и я просто счастлив», — приводит слова Табило пресс-служба ATP.

Благодаря победе на турнире Табило поднялся на 72-ю строчку мирового рейтинга. Музетти потерпел поражение в финале открытого чемпионата Чэнду второй год подряд.