Томми Пол снялся с «Мастерса» в Шанхае

Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В основной сетке соревнований его заменит 84-я ракетка мира из Франции Артур Казо.

В прошлом году Пол дошёл до 1/8 финала турнира в Шанхае. Как следствие снятия – Томми потеряет 90 рейтинговых очков.

Сейчас Пол идёт 17-м в Чемпионской гонке ATP и отстаёт от восьмого места на 1045 очков.

«Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Его действующим чемпионом является четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Комментарии
