Теннис

Лоренцо Музетти поделился эмоциями после поражения в финале турнира ATP-250 в Чэнду

Лоренцо Музетти поделился эмоциями после поражения в финале турнира ATP-250 в Чэнду
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило в финале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Это был трудный вечер для меня. Сегодня оказался не мой день. Я поздравляю Алехандро. Это был интенсивный матч, и мы сражались за каждое очко до конца. В этом спорте есть только один победитель: иногда выигрываешь ты, иногда проигрываешь. Надеюсь, на следующей неделе всё сложится лучше. Благодарю свою команду и семью, которые смотрели матч из дома. Мы проделали отличную работу. Я давно не брал титулов», — сказал Музетти после встречи.

Для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе.

