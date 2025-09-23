Лоренцо Музетти поделился эмоциями после поражения в финале турнира ATP-250 в Чэнду

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило в финале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай).
«Это был трудный вечер для меня. Сегодня оказался не мой день. Я поздравляю Алехандро. Это был интенсивный матч, и мы сражались за каждое очко до конца. В этом спорте есть только один победитель: иногда выигрываешь ты, иногда проигрываешь. Надеюсь, на следующей неделе всё сложится лучше. Благодарю свою команду и семью, которые смотрели матч из дома. Мы проделали отличную работу. Я давно не брал титулов», — сказал Музетти после встречи.
Для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе.
