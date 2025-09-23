Бублик вторым после Фрица в 2025-м выиграл турнир ATP, не отдав ни гейма на своей подаче

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал вторым теннисистом в 2025 году, которому удалось выиграть турнир ATP, при этом ни разу не отдав гейм на своей подаче.

Бублик добился данного достижения на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Сегодня, 23 сентября, в решающем матче он одолел француза Валентена Руае (88-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Ранее в 2025 году выиграл турнир, ни разу не отдав гейм на своей подаче, пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. Он добился этого на турнире АТР-250 в Штутгарте (Германия). Тогда в финале Фриц одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).