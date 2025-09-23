11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост по итогам Кубка Лэйвера — 2025. Игрок выступал за команду Европы.

«Кубок Лэйвера — абсолютно потрясающее событие для болельщиков и для нас, игроков», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Победителем на Кубке Лэйвера — 2025 стала сборная мира, тренером которой на турнире выступил американский теннисист Андре Агасси. В основной состав сборной Европы вошли Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия), Флавио Коболли (Италия). Сборную мира представили Тейлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафо (США), Франсиско Серундоло (Аргентина), Жоао Фонсека (Бразилия), Райлли Опелка (США) и Алекс Михельсен (США).