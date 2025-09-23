Александр Бублик признался, что воровал конфеты в магазине и жалел о сказанном
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик принял участие в забавной викторине по принципу «Было/Не было».
– Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?
– Было.
– Гуглил себя?
– Было.
– Путал имя важного человека?
– Было.
– Жалел ли о сказанном?
– Было.
– Воровал конфеты в магазине?
– Было.
– Надевал разные носки?
– Было.
– Притворялся уверенным?
– Не было, — сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.
Сегодня, 23 сентября, Бублик завоевал восьмой в карьере титул на уровне ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
