Александр Бублик признался, что воровал конфеты в магазине и жалел о сказанном

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик принял участие в забавной викторине по принципу «Было/Не было».

– Притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок?

– Было.

– Гуглил себя?

– Было.

– Путал имя важного человека?

– Было.

– Жалел ли о сказанном?

– Было.

– Воровал конфеты в магазине?

– Было.

– Надевал разные носки?

– Было.

– Притворялся уверенным?

– Не было, — сказал Бублик в телеграм-канал First&Red.

Сегодня, 23 сентября, Бублик завоевал восьмой в карьере титул на уровне ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга).