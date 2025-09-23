Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 24 сентября

В ночь с 23 на 24 сентября состоится первый круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Расписание 24 сентября (время московское):