Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 24 сентября

Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября состоится первый круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Расписание 24 сентября (время московское):

  • 5:00. Хауме Мунар (Испания) — Маттео Берреттини (Италия);
  • 6:30. Йосуке Ватануки (Япония) — Нуну Боржеш (Португалия);
  • 10:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Денис Шаповалов (Канада);
  • 11:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Сетка турнира ATP-500 в Токио
