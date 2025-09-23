Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: расписание игрового дня 24 сентября
В ночь с 23 на 24 сентября состоится первый круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Расписание 24 сентября (время московское):
- 5:00. Хауме Мунар (Испания) — Маттео Берреттини (Италия);
- 6:30. Йосуке Ватануки (Япония) — Нуну Боржеш (Португалия);
- 10:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Денис Шаповалов (Канада);
- 11:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США).
