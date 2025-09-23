Александр Бублик посвятил победу в Ханчжоу маленькому сыну Василию

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что посвятил победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) своему сыну Василию.

В финале Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга). Для Бублика титул в Ханчжоу – восьмой в карьере, четвёртый в сезоне и первый на открытом харде.

«Как вы знаете, а может, и нет, я посвящаю каждый титул кому-то из своей команды или семьи. Но я ещё ничего не посвящал своему маленькому сыну. Ему три года, и он смотрит меня. Так что этот трофей будет для моего сына, Василия», — сказал Бублик на церемонии награждения.