Александр Бублик посвятил победу в Ханчжоу маленькому сыну Василию
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что посвятил победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) своему сыну Василию.
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
В финале Бублик со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) обыграл француза Валентена Руае (88-й номер мирового рейтинга). Для Бублика титул в Ханчжоу – восьмой в карьере, четвёртый в сезоне и первый на открытом харде.
«Как вы знаете, а может, и нет, я посвящаю каждый титул кому-то из своей команды или семьи. Но я ещё ничего не посвящал своему маленькому сыну. Ему три года, и он смотрит меня. Так что этот трофей будет для моего сына, Василия», — сказал Бублик на церемонии награждения.
