Турсунов оценил уровень Екатерины Александровой после поражения в финале Сеула от Швёнтек
Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении 11-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.
«Финал со Швёнтек – как напоминание, что Катя там, и она близко. Хочется, чтобы она начала себя видеть достойной этих побед», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.
Отметим, 24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул WTA в своей карьере и второй – в 2025 году. Представительница Польши занимает второе место в мировом рейтинге.
