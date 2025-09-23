Лоренцо Музетти оценил уровень организации на турнире ATP-250 в Чэнду
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил организацию турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче за титул он потерпел поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило.
Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
«Надеюсь, в следующий раз всё получится. Спасибо организаторам и всем, кто делает этот турнир особенным», — сказал Музетти после встречи.
Отметим, для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.
