Лоренцо Музетти оценил уровень организации на турнире ATP-250 в Чэнду

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил организацию турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В матче за титул он потерпел поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило.

«Надеюсь, в следующий раз всё получится. Спасибо организаторам и всем, кто делает этот турнир особенным», — сказал Музетти после встречи.

Отметим, для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.