Элтон Джон опубликовал совместное фото с Джеком Дрейпером

Легендарный британский певец Элтон Джон опубликовал в социальных сетях совместное фото с седьмой ракеткой мира соотечественником Джеком Дрейпером.

Джон и Дрейпер встретились на презентации коллекции Burberry весна-лето сезона-2026, которая прошла в Лондоне. В апреле 2025 года Джек стал амбассадором британского дома моды класса люкс Burberry.

Фото: из личного архива Элтона Джона

Дрейпер досрочно завершил сезон-2025 из-за травмы руки. Именно из-за неё Джек снялся с US Open — 2025.

Отметим, что на показе Burberry также присутствовал бронзовый призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол со своей возлюбленной Пейдж Лоренц, которая является инфлюенсером.