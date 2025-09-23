Бьорн Борг ответил, кого считает величайшим теннисистом в истории

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг рассказал, кого считает величайшим игроком в теннис у мужчин.

«Думаю, судя по его игре, Джокович, на мой взгляд, величайший игрок в истории. Второе место достаётся Федереру и Надалю. Они разделили второе место», — приводит слова Борга Sky Sports.

Отметим, что у завершивших карьеру швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по 20 и 22 победы на мэйджорах соответственно. У продолжающего свой путь в спорте Джоковича 24 титула на турнирах «Большого шлема». Из «Большой тройки» только у Федерера нет в активе олимпийского золота в одиночном разряде.