«Мы утратили свои позиции». Чесноков — о женском теннисе в России

«Мы утратили свои позиции». Чесноков — о женском теннисе в России
Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что женский теннис в России утратил свои позиции.

«Одно время наша женская команда была самым топовым лидером. Мы занимали первые три места на Олимпиаде, в десятку входило пять наших девочек. Если брать сегодняшний день, мы немного утратили свои позиции, но Мирра Андреева сейчас пятая в мире, и Екатерина Александрова может претендовать на попадание на Итоговый турнир. У нас есть женская пара, которая в прошлом году на Олимпиаде до финала доходила. Думаю, у нас были бы очень хорошие шансы на победу», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

На данный момент в топ-10 мирового рейтинга WTA входит лишь одна российская теннисистка — Мирра Андреева.

