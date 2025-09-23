Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бьорн Борг считает, что Джокович может выиграть 25-й турнир «Большого шлема»

Бьорн Борг считает, что Джокович может выиграть 25-й турнир «Большого шлема»
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарный шведский теннисист Бьорн Борг восхитился игровой формой 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича, которому в мае исполнилось 38 лет.

«Удивительно, как он в 38 лет может играть в такой теннис. Я очень впечатлён. Знаю, что он хочет взять 25-й турнир «Большого шлема». Надеюсь, он отыграет ещё один год, хотя бы следующий, если учитывать его теннис. Будет сложно с Синнером, Алькарасом и некоторыми другими игроками, но он всё равно может это сделать», — приводит слова Борга Sky Sports.

Отметим, что сам Борг ушёл из спорта в 26 лет.

Материалы по теме
Бьорн Борг ответил, кого считает величайшим теннисистом в истории
Материалы по теме
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
«Я мог думать лишь о том, какой ужасной стала моя жизнь». Откровения легенды тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android