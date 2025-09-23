Григор Димитров прекратил сотрудничество с тренером Джейми Дельгадо

25-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прекратил сотрудничество со своим тренером Джейми Дельгадо, с которым работал с 2022 года.

«Я рад начать всё сначала после того, как полностью посвятил это время восстановлению», — написал Димитров на своей странице в социальных сетях.

Отметим, в команде болгарина по-прежнему остаётся специалист Дани Вальверду. Напомним, Григор Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.