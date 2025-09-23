Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров прекратил сотрудничество с тренером Джейми Дельгадо

Григор Димитров прекратил сотрудничество с тренером Джейми Дельгадо
Комментарии

25-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прекратил сотрудничество со своим тренером Джейми Дельгадо, с которым работал с 2022 года.

«Я рад начать всё сначала после того, как полностью посвятил это время восстановлению», — написал Димитров на своей странице в социальных сетях.

Отметим, в команде болгарина по-прежнему остаётся специалист Дани Вальверду. Напомним, Григор Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.

Материалы по теме
Видео
Девушка Димитрова поделилась видео, где болгарин тренируется спустя два дня после травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android