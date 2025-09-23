Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд.
Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
Сегодня, 23 сентября, Музетти уступил в матче за титул на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Итальянец потерпел поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило.
Музетти проиграл финалы в Лондоне, Умаге и Чэнду в 2024 году, а в этом сезоне уступил Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Монте‑Карло. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.
