Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд

Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд.

Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Сегодня, 23 сентября, Музетти уступил в матче за титул на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Итальянец потерпел поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило.

Музетти проиграл финалы в Лондоне, Умаге и Чэнду в 2024 году, а в этом сезоне уступил Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Монте‑Карло. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти поделился эмоциями после поражения в финале турнира ATP-250 в Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android