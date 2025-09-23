Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти проиграл пятый финал турнира категории ATP подряд.

Сегодня, 23 сентября, Музетти уступил в матче за титул на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Итальянец потерпел поражение от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило.

Музетти проиграл финалы в Лондоне, Умаге и Чэнду в 2024 году, а в этом сезоне уступил Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Монте‑Карло. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.