Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 24 сентября

24 сентября в Пекине (Китай) стартует турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, первый круг. Расписание на 24 сентября (время — московское)
6:00. Маккартни Кесслер (США) – Хань Ши (Китай, WC).
6:00. Кэролайн Доулхайд (США) – Сорана Кырстя (Румыния).
6:00. Анастасия Севастова (Латвия) – Кимберли Биррелл (Австралия).
7:30. Лаура Зигемунд (Германия) – Кэти Макнелли (США).
7:30. Эшлин Крюгер (США) – Мария Саккари (Греция).
7:30. Лючия Бронцетти (Италия) – Камилла Рахимова (Россия).
9:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия).
9:00. Жуйэнь Чжан (Китай, WC) – Ева Лис (Германия).
9:00. Эльза Жакемо (Франция, LL) – Антония Ружич (Хорватия).
9:00. Присцилла Хон (Австралия, Q) – Виктория Голубич (Швейцария).
10:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Хейли Баптист (США).
10:30. Полина Кудерметова (Россия) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q).
10:30. Кэти Волынец (США, Q) – Питон Стирнс (США).
10:30. Анастасия Захарова (Россия, Q) – Чжан Шуай (Китай, WC).
12:00. Татьяна Мария (Германия) – Мари Боузкова (Чехия).
12:00. Анна Бондарь (Венгрия, Q) – Бьянка Андрееску (Канада).