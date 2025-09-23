Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 24 сентября

24 сентября в Пекине (Китай) стартует турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, первый круг. Расписание на 24 сентября (время — московское)

6:00. Маккартни Кесслер (США) – Хань Ши (Китай, WC).

6:00. Кэролайн Доулхайд (США) – Сорана Кырстя (Румыния).

6:00. Анастасия Севастова (Латвия) – Кимберли Биррелл (Австралия).

7:30. Лаура Зигемунд (Германия) – Кэти Макнелли (США).

7:30. Эшлин Крюгер (США) – Мария Саккари (Греция).

7:30. Лючия Бронцетти (Италия) – Камилла Рахимова (Россия).

9:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия).

9:00. Жуйэнь Чжан (Китай, WC) – Ева Лис (Германия).

9:00. Эльза Жакемо (Франция, LL) – Антония Ружич (Хорватия).

9:00. Присцилла Хон (Австралия, Q) – Виктория Голубич (Швейцария).

10:30. Кэти Бултер (Великобритания) – Хейли Баптист (США).

10:30. Полина Кудерметова (Россия) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q).

10:30. Кэти Волынец (США, Q) – Питон Стирнс (США).

10:30. Анастасия Захарова (Россия, Q) – Чжан Шуай (Китай, WC).

12:00. Татьяна Мария (Германия) – Мари Боузкова (Чехия).

12:00. Анна Бондарь (Венгрия, Q) – Бьянка Андрееску (Канада).