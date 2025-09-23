Серена Уильямс показала фото в платье Gucci дебютной коллекции Демны Гвасалии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото в платье из дебютной коллекции грузинского дизайнера Демны Гвасалии на посту креативного директора модного дома Gucci.

«Играю только в те карты, которые мне раздали», — подписала фото Серена.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.