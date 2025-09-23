Скидки
Артур Риндеркнеш поздравил Усмана Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»

56-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш поздравил нападающего Усмана Дембеле с выигрышем награды лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Респект, Дембуз», — написал Риндеркнеш на своей странице в социальных сетях.

Дембеле вручили «Золотой мяч» в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле. В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского гранда Дембеле стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также взял Лигу чемпионов.

