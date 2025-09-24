Скидки
«Надеюсь, это не одноразовая вспышка». Турсунов высоко оценил перспективы Валентена Руае

«Надеюсь, это не одноразовая вспышка». Турсунов высоко оценил перспективы Валентена Руае
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высоко оценил перспективы 88-й ракетки мира француза Валентена Руае.

На прошедшем турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) Руае (Q) дошёл до финала, где со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) уступил 19-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику (3). По ходу турнира Руае, в частности, удалось обыграть россиянина Андрея Рублёва (1), француза Корентена Муте (4) и американца Лёнера Тьена (7).

Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Руае не хватило опыта. Надеюсь, это не одноразовая вспышка и он будет продолжать. Сложно сказать, что у него вообще есть слабые места», — приводит слова Турсунова телеграм-канал BB Tennis.

