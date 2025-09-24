«Горжусь тобой!» Стивенс поддержала Свитолину после досрочного завершения сезона

Американская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США — 2017 Слоан Стивенс поддержала бронзового призёра Олимпиады-2020, 13-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину которая объявила о досрочном завершении сезона-2025.

«Горжусь тобой! Всегда поддерживаю», — написала Стивенс под публикацией Свитолиной.

Отметим, Свитолина уже прошла жеребьёвку и была 11-й сеяной на хардовом турнире в Пекине. После отказа Свитолиной её место в основной сетке заняла польская теннисистка Магда Линетт, которая получила право пройти во второй круг без борьбы.В 2025 году 31-летняя Свитолина завоевал титул на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция).