«Катя боится обыграть Швёнтек!» Сафина — о поражении Александровой в финале Сеула

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении 11-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

«Я смотрела этот финал, было очень интересно. Первый сет Катя выиграла легко, причём Швёнтек, честно, была не в своей тарелке, она допускала те ошибки, которые в обычных матчах не допускала. Не знаю, с чем это связано, может, нервничала, бывают такие дни, когда у тебя действительно всё из рук валится. Первый сет для неё был таким.

Со стороны казалось, что Катя с ней играет, но победить… Она боится её обыграть! Был счёт 6:1, однако внутри всё равно чувствовалось, что сейчас она начнёт давать Швёнтек войти в игру. Она же, по сути, и дала ей войти. Если бы Катя продолжила играть спокойно, там был брейк-пойнт, она не попала в мяч достаточно короткий. Мог бы быть счёт 6:1, 6:3. Где вот эта грань, когда игрок из хорошего переходит на топ-уровень?

Я вот считаю, что, когда ты сильно пашешь и работаешь, тебе просто не хочется такие матчи проигрывать. Ты любишь себя, говоришь себе: «Да я не проиграю, я же такие тренировки отпахал. Мне дали шанс – я его не упущу!» Вот Катя в этом финале свой шанс упустила. Она дала шанс Иге войти в матч», — сказала Сафина на YouTube-канале «Больше!».