Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Катя боится обыграть Швёнтек!» Сафина — о поражении Александровой в финале Сеула

«Катя боится обыграть Швёнтек!» Сафина — о поражении Александровой в финале Сеула
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении 11-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.

Сеул (ж). Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 11:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Я смотрела этот финал, было очень интересно. Первый сет Катя выиграла легко, причём Швёнтек, честно, была не в своей тарелке, она допускала те ошибки, которые в обычных матчах не допускала. Не знаю, с чем это связано, может, нервничала, бывают такие дни, когда у тебя действительно всё из рук валится. Первый сет для неё был таким.

Со стороны казалось, что Катя с ней играет, но победить… Она боится её обыграть! Был счёт 6:1, однако внутри всё равно чувствовалось, что сейчас она начнёт давать Швёнтек войти в игру. Она же, по сути, и дала ей войти. Если бы Катя продолжила играть спокойно, там был брейк-пойнт, она не попала в мяч достаточно короткий. Мог бы быть счёт 6:1, 6:3. Где вот эта грань, когда игрок из хорошего переходит на топ-уровень?

Я вот считаю, что, когда ты сильно пашешь и работаешь, тебе просто не хочется такие матчи проигрывать. Ты любишь себя, говоришь себе: «Да я не проиграю, я же такие тренировки отпахал. Мне дали шанс – я его не упущу!» Вот Катя в этом финале свой шанс упустила. Она дала шанс Иге войти в матч», — сказала Сафина на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Как обидно! Александрова громила 2-ю ракетку мира и была в 2 мячах от титула, но проиграла
Как обидно! Александрова громила 2-ю ракетку мира и была в 2 мячах от титула, но проиграла
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android