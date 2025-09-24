«Катя боится обыграть Швёнтек!» Сафина — о поражении Александровой в финале Сеула

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о поражении 11-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В поединке за титул она проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7.
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
«Я смотрела этот финал, было очень интересно. Первый сет Катя выиграла легко, причём Швёнтек, честно, была не в своей тарелке, она допускала те ошибки, которые в обычных матчах не допускала. Не знаю, с чем это связано, может, нервничала, бывают такие дни, когда у тебя действительно всё из рук валится. Первый сет для неё был таким.
Со стороны казалось, что Катя с ней играет, но победить… Она боится её обыграть! Был счёт 6:1, однако внутри всё равно чувствовалось, что сейчас она начнёт давать Швёнтек войти в игру. Она же, по сути, и дала ей войти. Если бы Катя продолжила играть спокойно, там был брейк-пойнт, она не попала в мяч достаточно короткий. Мог бы быть счёт 6:1, 6:3. Где вот эта грань, когда игрок из хорошего переходит на топ-уровень?
Я вот считаю, что, когда ты сильно пашешь и работаешь, тебе просто не хочется такие матчи проигрывать. Ты любишь себя, говоришь себе: «Да я не проиграю, я же такие тренировки отпахал. Мне дали шанс – я его не упущу!» Вот Катя в этом финале свой шанс упустила. Она дала шанс Иге войти в матч», — сказала Сафина на YouTube-канале «Больше!».
- 24 сентября 2025
-
00:55
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:20
-
00:06
- 23 сентября 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:17
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:01
-
20:59
-
20:50
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
19:58
-
19:54
-
19:43
-
19:38
-
19:00
-
18:57
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:09