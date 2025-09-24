Лоренцо Музетти опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-250 в Чэнду
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти опубликовал пост после поражения от 112-й ракетки мира из Чили Алехандро Табило в финале турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:7.
Чэнду. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|2
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
«Ты побеждён не когда проигрываешь матч, а после того, как бросаешь бороться», — написал Музетти на своей странице в социальных сетях.
Отметим, для Музетти это пятое поражение в финалах ATP подряд. Итальянец в последний раз добивался успеха в финалах в октябре 2022 года, тогда он стал чемпионом турнира в Неаполе. В активе 23-летнего Музетти в общей сложности два титула ATP в одиночном разряде.
