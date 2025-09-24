Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувак, ты играешь в сумасшедший теннис». Руае обратился к Бублику после финала в Ханчжоу

«Чувак, ты играешь в сумасшедший теннис». Руае обратился к Бублику после финала в Ханчжоу
Комментарии

88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае обратился к 19-му номеру мирового рейтинга представителю Казахстана Александру Бублику после поражения от него в финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Бублик (3) обыграл квалифаера Руае со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). По ходу турнира Руае, в частности, удалось победить россиянина Андрея Рублёва (1), француза Корентена Муте (4) и американца Лёнера Тьена (7).

«Саша, чувак, ты играешь в какой-то сумасшедший теннис, это шутка. Но поздравляю тебя и твою команду с этим невероятным сезоном, и он ещё не закончился. Надеюсь, у нас ещё будет возможность сразиться друг с другом», — сказал Руае на церемонии награждения.

Материалы по теме
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android