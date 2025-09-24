«Чувак, ты играешь в сумасшедший теннис». Руае обратился к Бублику после финала в Ханчжоу
88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае обратился к 19-му номеру мирового рейтинга представителю Казахстана Александру Бублику после поражения от него в финале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).
Ханчжоу. Финал
23 сентября 2025, вторник. 14:40 МСК
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Александр Бублик
А. Бублик
Бублик (3) обыграл квалифаера Руае со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). По ходу турнира Руае, в частности, удалось победить россиянина Андрея Рублёва (1), француза Корентена Муте (4) и американца Лёнера Тьена (7).
«Саша, чувак, ты играешь в какой-то сумасшедший теннис, это шутка. Но поздравляю тебя и твою команду с этим невероятным сезоном, и он ещё не закончился. Надеюсь, у нас ещё будет возможность сразиться друг с другом», — сказал Руае на церемонии награждения.
