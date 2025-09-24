Маттео Берреттини обыграл Хауме Мунара в первом круге «пятисотника» в Токио

В ночь с 23 на 24 сентября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились 40-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар и 56-й в мировом рейтинге итальянец Маттео Берреттини. Встреча закончилась победой Берреттини в двух партиях — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Берреттини девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Мунар выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не выиграл ни одного из восьми заработанных за матч брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Токио Берреттини сыграет с победителем матча между 12-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (четвёртый посев) и 105-м в рейтинге ATP Синтаро Мочизуки из Японии.