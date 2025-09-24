Скидки
Главная Теннис Новости

Хауме Мунар — Маттео Берреттини, результат матча 24 сентября, счёт 0:2, 1-й круг ATP-500 в Токио

Маттео Берреттини обыграл Хауме Мунара в первом круге «пятисотника» в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября мск в столице Японии Токио завершился матч первого круга мужского хардового турнира категории ATP-500, в котором встретились 40-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар и 56-й в мировом рейтинге итальянец Маттео Берреттини. Встреча закончилась победой Берреттини в двух партиях — 6:4, 6:2.

Токио (м). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 05:10 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Берреттини девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Мунар выполнил три эйса при трёх двойных ошибках и не выиграл ни одного из восьми заработанных за матч брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Токио Берреттини сыграет с победителем матча между 12-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (четвёртый посев) и 105-м в рейтинге ATP Синтаро Мочизуки из Японии.

Комментарии
