Стала известна соперница Елены Рыбакиной в матче второго круга «тысячника» в Пекине

90-я ракетка мира Кэти Макнелли во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) сыграет с победительницей ТБШ представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Перед этим американская теннисистка обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:2.

Встреча Макнелли и Зигемунд продолжалась 1 час 46 минут. За это время американка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, допустила одну двойную ошибку и не смогла выполнить ни одного эйса. Немке удалось выполнить один эйс. Она также реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок.

Напомним, в 2024 году победительницей турнира в Пекине стала Кори Гауфф (США). Елена Рыбакина тогда не выступала.