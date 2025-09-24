Стала известна соперница Елены Рыбакиной в матче второго круга «тысячника» в Пекине
Поделиться
90-я ракетка мира Кэти Макнелли во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) сыграет с победительницей ТБШ представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Перед этим американская теннисистка обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:2.
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 07:40 МСК
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Встреча Макнелли и Зигемунд продолжалась 1 час 46 минут. За это время американка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, допустила одну двойную ошибку и не смогла выполнить ни одного эйса. Немке удалось выполнить один эйс. Она также реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок.
Напомним, в 2024 году победительницей турнира в Пекине стала Кори Гауфф (США). Елена Рыбакина тогда не выступала.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
09:53
-
09:38
-
09:37
-
09:26
-
06:47
-
00:55
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:20
-
00:06
- 23 сентября 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:17
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:01
-
20:59
-
20:50
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
19:58
-
19:54
-
19:43
-
19:38
-
19:00