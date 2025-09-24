Скидки
Теннис

Лаура Зигемунд — Кэти Макнелли, результат матча 24 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Стала известна соперница Елены Рыбакиной в матче второго круга «тысячника» в Пекине
Кэти Макнелли
90-я ракетка мира Кэти Макнелли во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) сыграет с победительницей ТБШ представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Перед этим американская теннисистка обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:2.

Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 07:40 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Встреча Макнелли и Зигемунд продолжалась 1 час 46 минут. За это время американка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных, допустила одну двойную ошибку и не смогла выполнить ни одного эйса. Немке удалось выполнить один эйс. Она также реализовала три брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок.

Напомним, в 2024 году победительницей турнира в Пекине стала Кори Гауфф (США). Елена Рыбакина тогда не выступала.

