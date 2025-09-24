Камилла Рахимова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
90-я ракетка мира из России Камилла Рахимова одержала победу на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти со счётом 6:4, 6:1.
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 08:20 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время россиянке удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить два эйса. Она также допустила четыре двойные ошибки. Итальянке удалось выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соревнований Камилла Рахимова сыграет со второй ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф. Американка является действующей победительницей турнира в Пекине.
