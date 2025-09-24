Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лючия Бронцетти — Камилла Рахимова, результат матча 24 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Камилла Рахимова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
Камилла Рахимова
Комментарии

90-я ракетка мира из России Камилла Рахимова одержала победу на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти со счётом 6:4, 6:1.

Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 08:20 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время россиянке удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить два эйса. Она также допустила четыре двойные ошибки. Итальянке удалось выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соревнований Камилла Рахимова сыграет со второй ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф. Американка является действующей победительницей турнира в Пекине.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Стала известна соперница Елены Рыбакиной в матче второго круга «тысячника» в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android