Камилла Рахимова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф

90-я ракетка мира из России Камилла Рахимова одержала победу на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время россиянке удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить два эйса. Она также допустила четыре двойные ошибки. Итальянке удалось выполнить два эйса и реализовать два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соревнований Камилла Рахимова сыграет со второй ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф. Американка является действующей победительницей турнира в Пекине.