«Безопасная страна». Карлос Алькарас рассказал, что впервые в жизни приехал в Японию

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями от поездки в столицу Японии Токио. Азиатскую страну спортсмен посетил впервые в своей жизни.

Завтра, 25 сентября, он сыграет в первом круге турнира АТР-500 с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

«Я очень рад приехать в Японию впервые. Японцы очень добрые. У меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна. Я хочу посмотреть Японию, да и сам город Токио. Также слышал много хорошего об этом турнире», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо.

Действующим победителем соревнований категории АТР-500 является француз Артюр Фис.