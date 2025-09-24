«Безопасная страна». Карлос Алькарас рассказал, что впервые в жизни приехал в Японию
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями от поездки в столицу Японии Токио. Азиатскую страну спортсмен посетил впервые в своей жизни.
Завтра, 25 сентября, он сыграет в первом круге турнира АТР-500 с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 05:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Себастьян Баэс
С. Баэс
«Я очень рад приехать в Японию впервые. Японцы очень добрые. У меня сложилось впечатление, что это очень безопасная страна. Я хочу посмотреть Японию, да и сам город Токио. Также слышал много хорошего об этом турнире», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо.
Действующим победителем соревнований категории АТР-500 является француз Артюр Фис.
