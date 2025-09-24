Дарья Сэвилл заявила, что скрывала свою беременность на US Open — 2025

Австралийская теннисистка 159-я ракетка мира Дарья Сэвилл (Гаврилова) раскрыла, что была беременной уже во время выступлений на Открытом чемпионате США — 2025. На старте квалификации ТБШ она проиграла Юле Нимайер из Германии со счётом 0:6, 2:6.

«Скрывать это на US Open было очень тяжело. Но я не хотела, чтобы люди знали, что играют или тренируются с беременной женщиной», — написала Сэвилл в социальных сетях.

Напомним, Дарья объявила о пополнении в семье 19 сентября. Вместе с мужем, бывшим теннисистом Люком Сэвиллом, они впервые станут родителями. Лучшим результатом австралийки в рейтинге является 20-я позиция, на которую она поднялась в 2017 году.