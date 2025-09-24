Скидки
Карлос Алькарас ответил, хочет ли он выиграть 24 ТБШ, как Новак Джокович

Карлос Алькарас
Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал, ставит ли своей целью сравняться с Новаком Джоковичем по числу титулов «Большого шлема». Сейчас у испанца шесть побед на ТБШ, а у серба — 24.

«Вы часто спрашиваете меня: какова моя цель как теннисиста? И я всегда отвечаю: мне бы хотелось сидеть за одним столом с легендами этого спорта. Но это не то, о чём я думаю сейчас. Знаю, что добился многого, но не принимаю это как должное. Никто не знает, что будет дальше. У меня нет в мыслях 24 титулов «Большого шлема», как у Джоковича, или чего-то подобного», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Завтра, 25 сентября, Карлос Алькарас сыграет в первом круге турнира АТР-500 в Токио (Япония) с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

