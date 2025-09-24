«Это лучший сезон в моей карьере». Карлос Алькарас — о своих результатах в 2025 году

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас высказался о своих результатах в текущем сезоне. Спортсмен отметил прогресс, который у него произошёл в последнее время.

«Это лучший сезон в моей карьере. Я показывал отличный теннис и считаю, что сильно прибавил как игрок. Хочу каждый день оставаться сосредоточенным, делать всё правильно, чтобы быть лучшим теннисистом и человеком», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Алькарас заявил, что не ставит своей целью сравняться с Новаком Джоковичем по числу титулов «Большого шлема». Сейчас у испанского теннисиста шесть побед на ТБШ, а у серба — 24.