Гауденци выразил соболезнования в связи со смертью Николы Пилича

Бывший итальянский теннисист и председатель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци выразил соболезнования в связи со смертью известного хорватского теннисиста и тренера Николы Пилича.

«Мы глубоко опечалены уходом Ники Пилича, настоящей легендой нашего спорта. Его вклад на многих позициях оказал прочное влияние на игроков, болельщиков и саму игру, и он имеет особое значение в истории ATP. Нам будет его очень не хватать. От имени ATP мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким», — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP.

Никола Пилич скончался 22 сентября в возрасте 86 лет. Одним из его самых известных подопечных был сербский теннисист Новак Джокович.