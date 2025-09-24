Мария Саккари обыграла Эшлин Крюгер и вышла во 2-й круг Пекина. Матч длился 3,5 часа

Греческая теннисистка 56-я ракетка мира Мария Саккари оказалась сильнее американской спортсменки Эшлин Крюгер (45-я строчка рейтинга) на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она обыграла американку со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. За это время Саккари смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 17 возможных, выполнить два эйса. Она также допустила шесть двойных ошибок. Крюгер допустила 12 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 и выполнила семь эйсов.

Во втором круге соревнований Мария Саккари выйдет на корт против Лейлы Фернандес из Канады. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.