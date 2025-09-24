Скидки
Алькарас — о противостоянии с Синнером: к следующей встрече он изменит что-то в тактике

Карлос Алькарас и Янник Синнер
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас высказался по поводу противостояния с итальянцем Янником Синнером. В этом году теннисисты встречались уже четыре раза и победа трижды оставалась за испанцем.

«Уверен, что к нашей следующей встрече он изменит что-то в тактике. Я сам это сделал, стараясь стать лучше после поражения от него на Уимблдоне. Он поступит так же. Мне нужно быть сосредоточенным и готовым ответить на его новые ходы», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Алькарас заявил, что не ставит своей целью сравняться с Новаком Джоковичем по числу титулов «Большого шлема». Сейчас у испанского теннисиста шесть побед на ТБШ, а у серба — 24.

