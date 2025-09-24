Григор Димитров снялся с «Мастерса» в Шанхае

28-я ракетка мира Григор Димитров не выступит на «Мастерсе» в Шанхае. Об этом сообщил Univers Tennis. Известно, что болгарский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время Уимблдона-2025.

Димитров в Лондоне вёл 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее у него был констатирован частичный разрыв большой грудной мышцы.

Накануне стало известно, что болгарский спортсмен прекратил сотрудничество со своим тренером Джейми Дельгадо, с которым работал с 2022 года. Об этой новости теннисист сообщил в социальных сетях.