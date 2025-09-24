Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниэль Альтмайер — Денис Шаповалов, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP-500 в Токио

Денис Шаповалов проиграл Даниэлю Альтмайеру на старте турнира в Токио
Денис Шаповалов
Комментарии

Канадский теннисист 26-я ракетка мира Денис Шаповалов уступил немецкому спортсмену Даниэлю Альтмайеру в матче первого круга турнира АТР-500 в Токио (Япония). Счёт — 7:5, 6:3.

Токио (м). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 10:10 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Матч длился 1 час 31 минуту. За это время Шаповалов допустил четыре двойные ошибки и выполнил пять подач навылет. Он также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти возможных. Альтмайер допустил одну двойную ошибку, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и выполнил пять эйсов.

Во втором круге немецкий теннисист Даниэль Альтмайер сыграет с победителем встречи Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александар Вукич (Австралия).

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Алькарас — о противостоянии с Синнером: к следующей встрече он изменит что-то в тактике
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android