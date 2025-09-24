Денис Шаповалов проиграл Даниэлю Альтмайеру на старте турнира в Токио
Канадский теннисист 26-я ракетка мира Денис Шаповалов уступил немецкому спортсмену Даниэлю Альтмайеру в матче первого круга турнира АТР-500 в Токио (Япония). Счёт — 7:5, 6:3.
Токио (м). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 10:10 МСК
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Матч длился 1 час 31 минуту. За это время Шаповалов допустил четыре двойные ошибки и выполнил пять подач навылет. Он также смог реализовать один брейк-пойнт из пяти возможных. Альтмайер допустил одну двойную ошибку, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и выполнил пять эйсов.
Во втором круге немецкий теннисист Даниэль Альтмайер сыграет с победителем встречи Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Александар Вукич (Австралия).
