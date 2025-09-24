Полина Кудерметова обыграла 158-ю ракетку мира из Австралии на старте турнира в Пекине
Теннисистка из России 76-я ракетка мира Полина Кудерметова оказалась сильнее представительницы Австралии Мэдиссон Инглис (158-я строчка рейтинга) в матче первого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она обыграла американку со счётом 7:5, 7:6 (9:7).
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 11:20 МСК
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. За это время россиянка смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнить семь эйсов. Она также допустила семь двойных ошибок. Австралийка допустила семь двойных ошибок, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и выполнила четыре эйса.
Во втором круге соревнований Полина Кудерметова выйдет на корт против Софьи Кенин из США. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
