Главная Теннис Новости

Янник Синнер поделился ожиданиями перед началом турнира ATP-500 в Пекине

Янник Синнер поделился ожиданиями перед началом турнира ATP-500 в Пекине
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своих ожиданиях перед стартом соревнований в столице Китая. Он отметил, что пауза после Открытого чемпионата США — 2025 пошла ему на пользу.

«Здорово снова выйти на корты. Я чувствую, что и тело, и голова в отличном состоянии после отдыха, который смог взять после US Open. Мне очень хочется играть здесь, в Китае. Постараюсь как можно лучше адаптироваться к условиям», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас заявил, что готовится к новой возможной встрече с Янником Синнером. Он отрабатывает новые тактические ходы.

25 сентября Янник Синнер сыграет матч первого круга в Пекине с Марином Чиличем.

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 14:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
