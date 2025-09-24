Янник Синнер поделился ожиданиями перед началом турнира ATP-500 в Пекине
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своих ожиданиях перед стартом соревнований в столице Китая. Он отметил, что пауза после Открытого чемпионата США — 2025 пошла ему на пользу.
«Здорово снова выйти на корты. Я чувствую, что и тело, и голова в отличном состоянии после отдыха, который смог взять после US Open. Мне очень хочется играть здесь, в Китае. Постараюсь как можно лучше адаптироваться к условиям», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Ранее Карлос Алькарас заявил, что готовится к новой возможной встрече с Янником Синнером. Он отрабатывает новые тактические ходы.
25 сентября Янник Синнер сыграет матч первого круга в Пекине с Марином Чиличем.
Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 14:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Марин Чилич
М. Чилич
