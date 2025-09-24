Скидки
«Скоро всё заработает». Синнер — об изменениях в своей игре после проигрыша на US Open

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер заявил об изменениях в своей игре, которые он внёс после поражения в финале US Open — 2025 от Карлоса Алькараса.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Этот год был непростым. Турниров было мало, а этот [в Пекине] — всего восьмой за весь сезон, который уже близится к концу. Но я полон мотивации: мы с командой решили сосредоточиться на отработке новых деталей в моей игре после того, что произошло в Нью-Йорке.

Мы много обсуждали финал US Open. Естественно, в ближайших матчах я могу допускать больше ошибок, чем обычно, но это лишь вопрос времени — скоро всё заработает. На тренировках я чувствую себя хорошо. Посмотрим, сколько понадобится времени, чтобы перенести это на соревнования. Мне очень интересно работать над этими изменениями», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас заявил, что также улучшает собственную игру и готовится к новой возможной встрече с Янником Синнером. Он отрабатывает новые тактические ходы.

Янник Синнер поделился ожиданиями перед началом турнира ATP-500 в Пекине
