«Скоро всё заработает». Синнер — об изменениях в своей игре после проигрыша на US Open

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер заявил об изменениях в своей игре, которые он внёс после поражения в финале US Open — 2025 от Карлоса Алькараса.

«Этот год был непростым. Турниров было мало, а этот [в Пекине] — всего восьмой за весь сезон, который уже близится к концу. Но я полон мотивации: мы с командой решили сосредоточиться на отработке новых деталей в моей игре после того, что произошло в Нью-Йорке.

Мы много обсуждали финал US Open. Естественно, в ближайших матчах я могу допускать больше ошибок, чем обычно, но это лишь вопрос времени — скоро всё заработает. На тренировках я чувствую себя хорошо. Посмотрим, сколько понадобится времени, чтобы перенести это на соревнования. Мне очень интересно работать над этими изменениями», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Карлос Алькарас заявил, что также улучшает собственную игру и готовится к новой возможной встрече с Янником Синнером. Он отрабатывает новые тактические ходы.