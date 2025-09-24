Анна Блинкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Пекине
Российская теннисистка 71-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение в матче с чешской спортсменкой 34-й ракеткой мира Барбарой Крейчиковой. Россиянка уступила сопернице на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 2:6, 2:6.
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 12:10 МСК
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Блинкова смогла реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Крейчикова допустила три двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не выполнила ни одного эйса.
Во втором круге соревнований Барбора Крейчикова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
