Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Барбора Крейчикова — Анна Блинкова, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Анна Блинкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Пекине
Анна Блинкова
Комментарии

Российская теннисистка 71-я ракетка мира Анна Блинкова потерпела поражение в матче с чешской спортсменкой 34-й ракеткой мира Барбарой Крейчиковой. Россиянка уступила сопернице на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 2:6, 2:6.

Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 12:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Блинкова смогла реализовать один брейк-пойнт из двух возможных, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Крейчикова допустила три двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не выполнила ни одного эйса.

Во втором круге соревнований Барбора Крейчикова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Камилла Рахимова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Пекине, где сыграет с Кори Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android