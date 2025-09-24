Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартон Фучович — Фрэнсис Тиафо, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг ATP 500 в Токио

Мартон Фучович обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй круг турнира в Токио
Мартон Фучович
Комментарии

Венгерский теннисист Мартон Фучович (58-я строчка рейтинга) одержал победу над американцем 29-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга турнира АТР-500 в Токио (Япония). Счёт — 3:6, 6:1, 7:5.

Токио (м). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 12:00 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		1 5
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч длился 2 часа 30 минут. За это время американец реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, допустил три двойные ошибки и выполнил 10 подач навылет. Венгерский спортсмен допустил одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 13 и выполнил шесть эйсов.

Во втором круге венгерский теннисист Мартон Фучович сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) — Брэндон Накашима (США).

Материалы по теме
«Скоро всё заработает». Синнер — об изменениях в своей игре после проигрыша на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android