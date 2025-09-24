Мартон Фучович обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй круг турнира в Токио

Венгерский теннисист Мартон Фучович (58-я строчка рейтинга) одержал победу над американцем 29-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо в матче первого круга турнира АТР-500 в Токио (Япония). Счёт — 3:6, 6:1, 7:5.

Матч длился 2 часа 30 минут. За это время американец реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных, допустил три двойные ошибки и выполнил 10 подач навылет. Венгерский спортсмен допустил одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 13 и выполнил шесть эйсов.

Во втором круге венгерский теннисист Мартон Фучович сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) — Брэндон Накашима (США).