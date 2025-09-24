Анастасия Захарова проиграла на старте «тысячника» в Пекине Чжан Шуай

Российская теннисистка 87-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила китайской спортсменке 112-й ракетке мира Чжан Шуай на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:3, 1:6, 4:6.

Встреча первого круга продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время россиянка реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, выполнила три подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Китаянка допустила две двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и выполнила пять эйсов.

Во втором круге соревнований Чжан Шуай сыграет с соотечественницей Ван Синьюй (33-я строчка рейтинга). Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.