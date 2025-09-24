Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Чжан Шуай, результат матча 24 сентября 2025, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Пекине

Анастасия Захарова проиграла на старте «тысячника» в Пекине Чжан Шуай
Анастасия Захарова
Комментарии

Российская теннисистка 87-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила китайской спортсменке 112-й ракетке мира Чжан Шуай на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:3, 1:6, 4:6.

Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 13:35 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3 		6 6
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Встреча первого круга продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время россиянка реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, выполнила три подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Китаянка допустила две двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и выполнила пять эйсов.

Во втором круге соревнований Чжан Шуай сыграет с соотечественницей Ван Синьюй (33-я строчка рейтинга). Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Анна Блинкова уступила Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Пекине
Полина Кудерметова обыграла 158-ю ракетку мира из Австралии на старте турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android