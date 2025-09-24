Анастасия Захарова проиграла на старте «тысячника» в Пекине Чжан Шуай
Российская теннисистка 87-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила китайской спортсменке 112-й ракетке мира Чжан Шуай на старте турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:3, 1:6, 4:6.
Пекин (ж). 1-й круг
24 сентября 2025, среда. 13:35 МСК
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Встреча первого круга продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время россиянка реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, выполнила три подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. Китаянка допустила две двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и выполнила пять эйсов.
Во втором круге соревнований Чжан Шуай сыграет с соотечественницей Ван Синьюй (33-я строчка рейтинга). Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
