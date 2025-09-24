Ига Швёнтек рассказала о впечатлениях от финала в Сеуле

Польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от финала Открытого чемпионата Кореи по теннису, где обыграла россиянку Екатерину Александрову.

«Честно говоря, не успела много порефлексировать, потому что знала, что после финала у меня будет только один день на отдых. Я провела 12-часовую прогулку по Сеулу, так как хотела посмотреть город. Я слышала много хорошего о Сеуле и в течение турнира не успела открыть его для себя — в мои выходные лил дождь. Только вчера мне немного удалось поразмышлять о турнире: я очень счастлива, что сделала рывок в финале. Несмотря на то что этот матч не был идеальным, я победила. И это случается не так часто.

Обычно я довольна своей игрой, побеждаю, но ощущения в начале этого финала были не очень хорошими, однако я смогла перевернуть ситуацию. Это главный вывод, который я сделала после Сеула, хотя в целом это был большой опыт. Надеюсь это повторить», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.