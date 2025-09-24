Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек заявила, что не зацикливается на строчке рейтинга перед турниром в Пекине

Швёнтек заявила, что не зацикливается на строчке рейтинга перед турниром в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек, являющаяся второй ракеткой мира, заявила, что борьба за место в рейтинге не является главным фокусом для неё на предстоящем турнире в Пекине.

«Не сказала бы, что первый номер рейтинга — это что-то такое, что ты держишь в уме, но оно не является твоим приоритетом. Знаю, в вопросе рейтинга не особо важно, занимаешь ты первую или вторую строчку — это просто цифры. Однако это не отменяет, что ты должен чувствовать свою игру и концентрироваться на своём прогрессе на корте, так как за этим следуют результаты.

Нет, я на этом не зацикливаюсь. Это не та ситуация, которая была год назад, когда я не смогла защитить титул первой ракетки. Поэтому счастлива иметь возможность бороться здесь за него. Мой фокус сходится на связи между моей игрой в теннис и тем, как я себя чувствую на корте», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
Ига Швёнтек рассказала о впечатлениях от финала в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android