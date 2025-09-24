Янник Синнер отреагировал на слова Роджера Федерера о быстрых кортах в туре

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал слова 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», швейцарца Роджера Федерера о современных кортах. Швейцарец отметил, что сейчас организаторы соревнований стараются делать одинаково быстрые корты, что негативно сказывается на теннисе.

Федерер призвал исправить эту проблему, чтобы разнообразить игру спортсменов.

«Хардовые корты очень похожи между собой. Иногда бывают какие-то небольшие изменения. Первый турнир, который приходит мне на ум — Индиан-Уэллс. Там мяч очень высоко отскакивает, по-другому реагирует на соприкосновение с покрытием. Но в целом условия игры примерно одинаковые. Так продолжается уже довольно долго. Не знаю: будут ли изменения или нет. Я всего лишь теннисист, который старается адаптироваться как можно лучше. Думаю, у меня получается неплохо. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на Ubitennis.