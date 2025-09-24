Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 24 сентября

В среду, 24 сентября, состоялся первый круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Результаты 24 сентября: