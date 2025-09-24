Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 24 сентября
В среду, 24 сентября, состоялся первый круг турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Первый круг. Результаты 24 сентября:
- Хауме Мунар (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 2:6.
- Йосуке Ватануки (Япония) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:2, 4:6, 1:6.
- Даниэль Альтмайер (Германия) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3.
- Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 6:1, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии