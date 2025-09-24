Скидки
Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 24 сентября

В среду, 24 сентября, в Пекине (Китай) стартовал турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, первый круг. Результаты на 24 сентября:

  • Эшлин Крюгер (США) – Мария Саккари (Греция) — 6:7, 7:6, 5:7. 
  • Лючия Бронцетти (Италия) – Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 1:6.
  • Барбора Крейчикова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:2.
  • Полина Кудерметова (Россия) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 7:5, 7:6. 
  • Анастасия Захарова (Россия, Q) – Чжан Шуай (Китай, WC) — 6:3, 1:6, 4:6. 
  • Анна Бондарь (Венгрия, Q) – Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 7:6. 
Сетка турнира в Пекине
