Джуди Маррей – о Соболенко, Швёнтек и Осаке: они могут доминировать долгие годы

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея поделилась мнением о том, насколько популярность современных топ-теннисисток влияет на продвижение тенниса.

«Сейчас появляются игроки, которые, похоже, будут доминировать в течение ряда лет и выиграют огромное количество крупных турниров.

Нужны игроки на вершине, которые побеждают стабильно, потому что тогда они становятся узнаваемыми. У нас это было в женском теннисе много лет, в последнее время — с Сереной, Винус, Марией Шараповой, которые были не только многократными победительницами турниров «Большого шлема», но и главными бренд-амбассадорами огромных компаний. Их знали во всём мире, даже те, кто не интересовался теннисом. Думаю, сейчас это снова начинает происходить, с Соболенко, Швёнтек и Осакой», – приводит слова Маррей пресс-служба Australian open.