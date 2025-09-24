Джуди Маррей – о британском теннисе: ситуация намного здоровее, чем когда я начинала

Джуди Маррей, мама трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея высказалась о росте количества британских теннисистов топ-уровня на крупных турнирах. Маррей отметила, что когда она только начинала работать тренером ситуация была абсолютно другая.

«Сейчас на крупных турнирах куда большее британское присутствие и это идёт только на пользу, ведь успех рождает успех. Теперь у нас есть количество и это прекрасно. Думаю, ситуация сейчас намного здоровее, чем была, когда я только начинала, это уж точно», – приводит слова Маррей пресс-служба Australian open.

В рейтинге АТР лучшим британским теннисистом является Джек Дрейпер, он занимает седьмую строчку, у женщин первой ракеткой Великобритании является Эмма Радукану, которая является 32-м номером рейтинга WTA.