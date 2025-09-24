Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер: после победы на Уимблдоне в 17 лет я потерял контроль над своей жизнью

Борис Беккер: после победы на Уимблдоне в 17 лет я потерял контроль над своей жизнью
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о ментальных сложностях, с которыми столкнулся после победы на Уимблдоне-1985. Тогда ему было 17 лет, он до сих пор является самым молодым в истории чемпионом мужского Уимблдона.

«Победа на Уимблдоне в 17 лет мне не помогла, потому что в теннисном мире это ненормально. Я потерял контроль, когда целая страна захватила мою жизнь. Я потерял контроль над своей жизнью. Меня осуждали за всё, что я делал, и, оглядываясь назад, думаю, что действовал правильно, потому что в 25 лет я понял, что мне нужно остановиться. Я хотел быть нормальным.

Я также устал играть по 75 матчей в каждом сезоне. Страшно возвращаться на Уимблдон в 18 лет и слышать, как люди говорят, что ты больше никогда не выиграешь. Утомительно ехать на Уимблдон и защищать свой титул, потому что ты сталкиваешься с давлением и собственными ожиданиями. Справляться со всем этим – значит испытывать сильное одиночество», — приводит слова Беккера Punto de Break.

Материалы по теме
«Скоро всё заработает». Синнер — об изменениях в своей игре после проигрыша на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android